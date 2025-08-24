Man darf auch nicht unterschätzen, was für eine schwierige Phase der junge Prinz gerade durchläuft. Er steckt mitten in der Pubertät – und auch die Krebserkrankung seiner Mama hat tiefe Spuren auf seiner jungen Seele hinterlassen. "Mit zwölf Jahren ist er noch nah dran an der Kindheit", betont Diana Jiménez und ermahnt Kate und William, "nichts zu überstürzen und ihm zu erlauben, alle Phasen in Ruhe zu durchlaufen". Dass Kate und William ihre Kinder behüten, steht außer Frage. "Ich möchte, dass meine Kinder draußen spielen, auf Bäume klettern und sich frei bewegen können", betonte Kate einst. Doch zwischen Palast und Protokoll bleibt oft nur wenig Raum für kindliche Abenteuer.