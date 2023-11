Prinzessin Kate: Zuckersüße Weihnachtsüberraschung!

"Ein ganz besonderer Weihnachtsgottesdienst, der bald stattfindet. 'Together At Christmas' mit 'The Royal Foundation Centre for Early Childhood' kehrt am Freitag, dem 8. Dezember, in die Westminster Abbey zurück. Dies wird ein besonderer Moment sein, um all jenen zu danken, die so viel für die Unterstützung von Babys, Kleinkindern und Familien in unseren Gemeinden in ganz Großbritannien tun", teilt die Prinzessin Kate nun auf ihrem Instagram-Kanal mit. Das weihnachtliche Konzert wird an Heiligabend im britischen Fernsehen auf dem Sender "ITV" zu sehen sein.