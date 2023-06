Prinzessin Leonor: Flucht aus dem Palast!

Seine Welt: frei von allen Zwängen, alle Türen stehen ihm offen. Sein Studium wird Gabriel demnächst in New York starten. Ihre Welt: vorherbestimmt, Mitspracherecht gleich null. Niemand fragt Leonor, was sie wirklich will. Für die nächsten drei Jahre muss sie im spanischen Saragossa ihre Militärausbildung absolvieren. Wer später auf Spaniens Thron sitzen will, muss da durch. Und wer es nicht wirklich will – der leider auch.

Knapp 6000 Kilometer Luftlinie trennen New York und Saragossa. Das kann den beiden Schwerverliebten nicht gefallen. Deswegen sollen die zwei schon heimlich Pläne schmieden. Wie wäre es, wenn Leonor den Thron verweigert? Sie nicht Königin wird und stattdessen mit ihrem Gabriel in den USA oder in Brasilien glücklich wird? Wenn er sie rettet, aus den Zwängen des Hofes, des Protokolls, der Regeln und Pflichten? Die finanziellen Mittel hätte er. Frei wie ein Schmetterling im Wind – bezaubernde Vorstellung.