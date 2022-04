Prinzessin Märtha Louise: Liebes-Zoff vor der großen Traumhochzeit

Romantische Stunden zu zweit? Fehlanzeige!

Denn auf einmal dämmert Märtha: Durek genießt die öffentliche Aufmerksamkeit als zukünftiger Prinz doch ein wenig zu sehr. In der wenigen Zeit, die sie gemeinsam verbringen können, hat Märtha kaum romantische Momente mit ihm. Ist sie für ihn nur eine Geldmaschine?

Märtha nimmt immer wieder den langen Weg von Norwegen nach Los Angeles auf sich, um bei ihrem Liebsten sein zu können. Doch statt Pärchenzeit in seiner Heimat mit ihm genießen, muss sie als Nebendarstellerin in seinen Internetvideos herhalten. Und dann auch noch für Videos, in denen der Schamane seiner "Gemeinde" erzählt, wie man eine gute Beziehung führt. "Das Wichtigste ist, dass man eine stabile Basis ist", philosophiert er, während sie sanft lächelnd neben ihm sitzen darf. "Aber es ist schon hart, wenn wir uns nicht sehen", wirft Märtha einmal schüchtern ein.

Und dann gibt Durek noch den guten Rat: "Wenn man zusammen ist, muss man auch wirklich präsent sein!“ Dabei ist er doch genau das nicht! Denn sobald Märtha bei ihm in Amerika ist, nimmt er jeden Tag Videos für seine Fans auf. Damit verdient er sein Geld. Und es ist deutlich mehr geworden, seitdem Märtha an seiner Seite ist.

Nutzt er sie also als Geldmaschine aus? Das schlimme Gefühl lässt Märtha nicht mehr los. Und diesen Schmerz kann der Schamane auch nicht einfach wegzaubern. Die Prinzessin geht auf die Beziehungs-Barrikaden, lässt sich nicht mehr einfach besänftigen – die Hochzeit liegt erstmal auf Eis. Durek steht an der Wand: Wenn er sich nicht künftig mehr Zeit für Märtha nimmt, ist sein Traum vom Prinzen-Titel ausgeträumt.

