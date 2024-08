Prinzessin Mette-Marit: Nach Festnahme von ihrem Sohn - Jetzt klagt ihn seine Ex an

Als öffentlich wurde, dass Marius Borg eine ihm nahestehende Frau "psychisch und körperlich" attackiert haben soll, traut sich seine Ex-Freundin, mit der der Royal vier Jahre lang zusammen war, nun auch mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Auf Instagram schreibt die 29-Jährige: "Im Laufe der Woche bekam ich jede Menge Anrufe, Meldungen und Fragen in Bezug auf meinen Ex. (...) Familie und Freunde haben es lange gewusst, und ich habe mich dafür entschieden, nicht länger zu schweigen. Und um alle Fragen zu beantworten: Ja, ich bin früher psychisch und körperlich von der Person misshandelt worden, von der die Rede ist. Die psychische Gewalt war für mich die brutalste."