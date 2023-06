Prinzessin Mette-Marit: Schlimmer Zusammenbruch wegen der Trennung

Ingrid Alexandra macht gerade ihren Abschluss an der Elvebakken-Schule in Oslo – und hat jetzt entschieden, wie es danach weitergeht. Sie möchte gerne zu ihrem Freund Magnus ziehen. Der aber wohnt in England!

Als Ingrid Alexandra ihrer Mutter das gestand, passierte, wovor der Teenager solche Angst hatte: Mette-Marits Augen füllten sich mit Tränen, sie sagte kein Wort mehr und eilte schnellen Schrittes davon.

Sie hatte gehofft, dass Ingrid Alexandra bei ihr bleibt und nicht auszieht. "Ich fühle mich so glücklich, meinen Kindern so nahe zu sein, und habe Angst, dass sie bald das Haus verlassen", sagte sie zuletzt noch. Nun schafft sie es nicht, damit zurechtzukommen, dass ihre große Tochter flügge wird. Wie fast alle Mütter hat sie Panik davor, wenn der Nachwuchs aus dem Nest purzelt. Aber: Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir – für immer. Das wusste schon Konfuzius.

