Prinzessin Sofia & Prinz Carl Philip: Freude im Palast! Ein kleines Mädchen für das Paar

Für Sofia und ihren Ehemann Prinz Carl Philip (42) ist das wohl die schönste Nachricht. Sie lieben ihre drei Jungen Alexander (5), Gabriel (4) und Julian (fast 1) sehr. Und nun soll eine Tochter ihre Familie komplett machen. In der Villa Solbacken in Stockholm, in der die Familie lebt, sollen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren laufen. "Sofia ist schon fleißig dabei, das Kinderzimmer einzurichten", wird berichtet. "Sobald die Jungen schlafen, sucht die Prinzessin im Internet nach Möbeln und Spielzeug für ihre Tochter."

Bald soll die Schwangerschaft auch offiziell vom Palast bestätigt werden. "Bis dahin genießen sie ihr Babyglück im Geheimen."