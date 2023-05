Prinzessin Victoria: Angst um ihre Familie

Und die Furcht ist nicht unbegründet! Vor einiger Zeit versuchte ein Unbekannter, ins Schloss Haga zu gelangen. Hier lebt Victoria mit ihrem Ehemann Daniel und den Kindern Estelle und Oscar. Ein schreckliches Erlebnis für die Familie, das sie bis heute nicht vergessen kann.

Hinzu kommt, dass an verschiedenen Schlössern der schwedischen Königsfamilie immer wieder Kriminelle Drohnen steigen lassen. Mit den kleinen Flugobjekten lassen sich die Gebäude so genau ausspionieren. Perfekt geeignet, um für einen Einbruch Informationen zu sammeln. Die Polizei griff hier schon ein, nahm immer wieder Drohnenpiloten zum Verhör mit aufs Revier. Bis jetzt mussten sie aber alle wieder laufen lassen. Kein Wunder, wenn sich Victoria da nicht sicher fühlt und sich um ihre Familie sorgt!

Und es klingt fast unglaublich, ist aber wahr: Nirgends in Europa ist die Kriminalität so hoch wie in Schweden! Im letzten Jahr wurde im Schnitt jede Woche mindestens ein Mensch erschossen. Es gab 388 Schusswaffenvorfälle, 61 Menschen starben – so viele wie nie zuvor!

Natürlich wird die Königsfamilie rund um die Uhr von Leibwächtern bewacht. Aber trotzdem können auch diese Männer und Frauen niemandem die Angst ganz nehmen ...

Auch interessant:

Blitzscheidung bei Victoria und ihrem Daniel? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: