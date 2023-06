Prinzessin Victoria: Skandal! Plötzlich ist von Betrug und Korruption die Rede

Wer in Stockholm lebt, Geld und eine gute Position hat – der schickt seine Kinder nicht auf eine gewöhnliche staatliche Schule. Die erste Adresse ist in diesem Fall die Privatschule "Campus Manilla" im Stadtteil Djurgården. Auch Kronprinzessin Victorias Kinder Estelle und Oscar besuchen diese Elite-Einrichtung. Doch wie so oft ist nicht alles Gold, was glänzt. Immer neue Skandale kommen ans Licht, und die Schulleitung scheint machtlos.