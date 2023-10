Prinzessin Victoria: Süße Nachrichten! Plötzlich geht alles ganz schnell

Prinzessin Victoria

Der Tag, an dem ihr Daniel unter Mordverdacht geriet

In Schweden hat sich vor einigen Jahren ein riesen Krimi abgespielt - der sicher auch an Prinzessin Victoria nicht spurlos vorbeigegangen ist. Nach einem tödlichen Angriff hatten 15 Zeugen auf dem Fahndungsfoto einen jungen Mann erkannt, der als Fitnesstrainer in einem Studio in Stockholm arbeitete. Sein Name: Daniel Westling.