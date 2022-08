Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Es ist aus und vorbei

Das größte Sorgenkind der Familie scheint momentan ihre Schwester Madeleine (40) zu sein. Kaum einer nahm in Schweden Notiz von ihrem runden Geburtstag oder feierte ihre Rückkehr. Und mit Schwägerin Sofia (37) soll es auch noch Zoff geben. Schwedische Zeitungen berichten, es sei wie immer das leidige Thema Eifersucht. Während Sofia für die Krone fleißig unterwegs sei und sich besonders die Gunst von Königin Silvia (78) erarbeitete, hätte sich Madeleine selbst aufs Abstellgleis manövriert, lasse ihren Frust an anderen aus. Die Zickereien der beiden Prinzessinen sollen so weit gegangen sein, dass Victoria zwischen ihnen vermitteln musste. Ebenso zwischen ihrem Vater Carl Gustaf (76) und Daniel (48). So sehr sich der ehemalige Fitnesstrainer auch abstrampelt – mit dem König gäbe es immer wieder Reibereien. Victoria sitze, wo sie auch hinschaut, oft zwischen den Stühlen. Nun versuche sie, zwischen den Zankäpfeln zu vermitteln.