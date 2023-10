Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Maulkorb vom Palast! Er muss eisern schweigen

"Ich kenne meine Rolle. Die meisten Leute wollen Victoria hören und sehen, und ich fühle mich wohl dabei und finde sie fantastisch", sagt Daniel. Ansonsten sei seine Ehe völlig gleichberechtigt. Die Journalistin und Adelsexpertin Anna Björklund (32) kauft Daniel das nicht ab: "Nur wenige Ehen sind gleich, aber die von Prinz Daniel ist vielleicht die am wenigsten gleichberechtigte von allen", kommentiert sie.

Er dürfe in seiner Rolle "nicht unglücklich oder frustriert sein, nicht einmal für eine Weile", fährt sie fort. In Anspielung auf ihre Sportorganisation "Generation Pep" sagt sie: "Er, der es geschafft hat, die Menschen in Bewegung zu bringen, hat jetzt die Aufgabe, stillzustehen.“ Und sie geht noch weiter: "Der Prinz muss nicht nur seinen Platz kennen, er muss auch zeigen, dass er damit rundum zufrieden, ja sogar dankbar ist. Sonst ist er nicht nur ein schlechter Mensch, sondern fast ein Verräter."

Anna Börklund hat nicht unrecht. Aber auch wenn Daniel manchmal frustriert ist – er liebt und bewundert seine Victoria. Und wenn er zwei Schritte hinter ihr gehen muss …