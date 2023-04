Prinzessin Victoria & Prinz Daniel: Werden die beiden dieses Schicksalsjahr überwinden?

Die Norwegerin Anne-Marie Østersø wagte den Blick in die Zukunft und ist überzeugt: "Es wird ein sehr wichtiges und besonderes Jahr für Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel. Ich sehe große Gefühle, die in Bewegung geraten, und Vieles kann auf den Kopf gestellt werden. Es wird in diesem Jahr ausgesprochen wichtig, wirklich ehrlich zueinander zu sein, auch gegen Widerstände." Und weiter: "Es gibt große Anzeichen der Frustration in der Beziehung. Kommunikation ist das A und O."

Kommt also tatsächlich ein Sturm auf die beiden zu? Stellt sich die Frage, wie ernst man die Aussagen der Wahrsagerin nimmt. Allerdings: Anne-Marie Østersø sagte Anfang des Jahres auch voraus, dass es Prinzessin Madeleine zurück nach Schweden ziehen würde. Und sie hat Recht behalten! Im Sommer kehrt Victorias Schwester tatsächlich mit ihrer Familie nach Hause zurück.

Aber selbst wenn sich Victoria und Daniel in diesem Jahr warm anziehen müssen – die zwei sind so in ihrer Liebe zueinander gefestigt, dass sie auch diese Hürde gemeinsam meistern werden. Egal, was eine Kristallkugel über sie sagen mag …

Auch interessant

Oder ist eine heftige Ehekrise der Grund für die Flucht aus dem Palast? Im VIDEO gibt es die ganze Geschichte: