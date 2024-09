"Promi Big Brother": Dieser Kandidat sorgt schon jetzt für Drama

In wenigen Tagen ist es wieder einmal so weit: "Promi Big Brother" geht ab dem 7. Oktober in eine neue Runde. In der 12. Staffel der Reality-Kult-Show treffen erneut Stars und Sternchen des deutschen Entertainments aufeinander. Und kaum steht die Sendung in den Startlöchern, gibt es schon erste Negativ-Schlagzeilen.

Seit wenigen Tagen stehen offiziell acht Promis fest, die in den "Big Brother"-Container einziehen werden. Bereits im August wurde bekannt gegeben, dass unter ihnen Fußballer Max Kruse (36), Schauspielerin Mimi Fiedler (49), Reality-TV-Star und Rapper Mike Heiter (32), "DSDS"-Teilnehmer Daniel Lopes (47), sowie Moderatorin Verena Kerth (43) sind. Nun gab Sat.1 drei weitere bekannt: TV-Sternchen Cecilia Asoro (28), Schauspieler Jochen Horst (63) und TikTok-Influencer Sinan Movez (19).