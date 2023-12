"Promi Big Brother": Jetzt schießt Fußballer Max Kruse gegen Iris Klein

Die diesjährige Staffel von "Promi Big Brother" neigt sich so langsam dem Ende zu: Am Montag, dem 4. Dezember findet das große Finale statt und das PromiBB-Haus leert sich nach und nach. Noch immer mit dabei: Dilara Kruse, die Ehefrau von Fußballprofi Max Kruse. In einem YouTube-Video schwärmt der Fußballstar nun von seiner Frau! Doch an ihrer Mitstreiterin Iris Klein lässt er kein gutes Haar...