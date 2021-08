"Promi Big Brother": Ekel-Skandal im Weltall

Melanie Müller kam dann mit Hygiene- und Reinigungstipps um die Ecke. Sie gab Eric Sindermann einen ganz besonderen Vorschlag mit auf den Weg: "Es nützt aber auch, wenn du dir den A**** abwischst", so die Ballermann-Sängerin. In der Geschirrwanne schrubbte Eric Sindermann seine Boxershorts. "Wollt ihr heute noch die Teller in der Wanne waschen?", fragte daraufhin Ina. Dann fasst Melanie Müller die Situation zusammen: "Jede Frau, die jetzt ,Big Brother‘ schaut: Du lädst auf ein Döner-Date ein, du lässt beim Vögeln die Socken an. Dann ist dir das erste Mal sowieso scheißegal, Hauptsache, DU kommst. Du hast Bremsspuren in deiner Buchse. Du läufst mit einer Krone rum. Und das Wichtigste in deinem Scheiß-Leben ist dir der blaue Haken. Und deine Lache …Der Traummann jeder Frau, wirklich!"

