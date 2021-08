Eric Sindermann: Jetzt packt er über Freundin & Ex-Frau aus

Bei „Ex on the Beach“ ging es in diesem Jahr heiß her – zumindest bei Eric Sindermann! Eigentlich nahm der gebürtige Ost-Berliner an der Kuppelshow teil, um das Herz seiner Ex-Freundin Tara Tabitha zurückzuerobern. Doch das Experiment „Liebes-Comeback“ ging eindeutig in die Hose. Nachdem der Casanova mit Mitstreiterin Vanja Rasova knutschte, nutzte Tara bei der Entscheidung die Gunst der Stunde und schmiss ihren untreuen Ex kurzerhand aus der Show. "Es hat mich sehr hart getroffen und ehrlich gesagt, hätte ich nicht damit gerechnet. Mein Herz war gebrochen", erklärte Eric Sindermann anschließend reuevoll.