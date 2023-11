Promi Big Brother: Insider packt über seinen Favoriten aus! "Ich denke, dass er manch einen überraschen wird..."

2014 setzte sich Aaron selber mit seiner sympathischen und offenen Art durch. Welchen Tipp er den Kandidaten mit auf den Weg gibt? "Nehmt die Erfahrung mit, egal wie es am Ende ausgeht." Denn in der Show gibt es so einige Herausforderungen, mit denen man als Kandidat fertig werden muss. "Das enge beieinander sein, mit Leuten die man nicht kennt. Seine Komfortzone zu verlassen ist auch nicht immer leicht", so der Berliner. Daran ist schon so mancher Promi vor laufenden Kameras bitter gescheitert!

Wer in dieser Staffel schlussendlich einen klaren Kopf behält und wirklich das Rennen macht? Man darf gespannt sein...