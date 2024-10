Mike Heiter: Wegen Elena Miras! Jetzt droht er bei "Promi Big Brother" mit Auszug

Den Machern von "Promi Big Brother" ist 2024 ein echter Coup geglückt! Mit Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) haben sie das Dschungelcamp-Liebespaar der vergangenen Staffel in den Container geholt – und mit Elena Miras (32) direkt noch Mikes Ex dazu! Dass das für jede Menge Zoff, Tränen und Emotionen sorgen wird, dürfte klar gewesen sein. Und so ist es auch. Mit Elena Miras' Einzug als Nachrückerin war das Liebes-Chaos perfekt.

Schon die Begrüßung des Ex-Paares fiel unterkühlt aus. Elena reichte Mike nur die Hand, während sie alle anderen Kandidaten umarmte. Und die Stimmung zwischen den beiden besserte sich nicht. Mittlerweile flossen sogar schon Tränen. Droht die Situation nun endgültig zu eskalieren?