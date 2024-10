Elena Miras: Verliert sie jetzt ihre mega "Promi Big Brother"-Gage?

Den Grund dafür lieferte die 32-Jährige auf Instagram: "Ich bin nicht im Finale dabei, weil ich entschieden habe, nicht länger den Clown zu spielen." Den Entschluss, dem Finale fernzubleiben, bereue sie nicht: "Für mich war es die beste Entscheidung. Was sollte ich da überhaupt noch?"

Elena Miras nahm als eine von 14 Kandidaten an der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother" teil. Neben Elena zogen auch ihr Ex-Freund Mike Heiter und dessen neue Freundin Leyla Lahouar ein. Eine Mischung, bei der ein Drama vorprogrammiert war. Gerade, da Elena an der Staffel teilnahm, um Mike mit ihrer gemeinsamen Vergangenheit zu konfrontieren. Am Ende war jedoch sie es, die auszog und Leyla verlobte sich nicht nur mit Mike, sondern holte sich auch noch den PBB-Sieg.

