„Promi Big Brother“ 2020: Enthüllt! Alle Kandidaten im Überblick!

Als Schauspielerin stand Jasmin Tawil zwischen 2005 und 2008 für die Daily-Soap „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ vor der Kamera, doch auch als Sängerin macht sie eine gute Figur. Leider kostete die Trennung von Ex-Mann Adel Tawil die hübsche Blondine einige Nerven, so tauchte sie 2019 kurzerhand unter. Mittlerweile hat sich Jasmin Tawil gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn zurückgemeldet und greift wieder oben an. „Promi Big Brother“ wäre für sie die ideale Chance zu beweisen, dass sie weit mehr als nur die prominente Ex ist! Mit 100.000 Euro in der Tasche lässt sich immerhin ziemlich gut auf eigenen Beinen stehen.