Marlene Lufen: Die traurige Wahrheit über ihre Ehe und ihre Kinder

Dabei sind Fernbeziehungen und Distanz für die „Sat.1“-Moderatorin keine Neuheit. Für ihren Job muss Marlene Lufen privat einige Kompromisse eingehen, so pendelt die zweifache Mutter zwischen Berlin und Köln. „Meine Familie ist ja daran gewöhnt, dass durch die Jobs von meinem Mann und mir immer mal einer nicht da ist. Dann steht schon mal das IPad auf dem Abendbrot-Tisch und man „sitzt“ einfach mit dabei uns quatscht so über Sachen wie ‚Wie war der Französisch-Test?‘ oder ich frage auch mal Vokabeln bei meiner Tochter ab. Dank moderner Technik können wir eng beinander sein.“ Während ihre Kinder bei ihrem Ehemann in der Kölner Heimatstadt leben, steht Marlene Lufen für das „Frühstücksfernsehen“ in der Hauptstadt vor der Kamera. Lediglich am Wochenende kann sie bei ihrer Familie sein.