Promi Big Brother: Katy Karrenbauer packt aus - SO war es wirklich im Promi-Knast

Über den Tag ihres Rauswurfs verrät sie gegenüber "Bild": "Ich habe diese Nacht keine Minute geschlafen, bin erst um drei Uhr heute Morgen in mein Hotel gekommen und konnte kein Auge zumachen. Um 8 Uhr ging es schon los zum Frühstücksfernsehen." Aber nicht nur der Tag nach ihrem Exit war hart, auch die Zeit im Promi-Container war ab und an wirklich nervenaufreibend: "Die Schlafsituation war natürlich sehr stressig. Man sieht in der Garage kein Tageslicht und weiß absolut nicht, wie spät es ist. Das ist sehr verwirrend.", verrät Katy.

Weiter erzählt sie: "Teilweise wurden die Interviews bis wahrscheinlich vier Uhr morgens im Sprechzimmer geführt. Aber genau kann ich es nicht sagen. Oft war ich die Letzte, die drankam und konnte danach meist auch nicht sofort einschlafen." Was außerdem ziemlich an den Nerven der Bewohner gezerrt hat, war, dass das Licht wird immer erst ausgeschaltet wurde, wenn der Letzte im Bett war, erzählt Katy. "Wenn du dann früh geweckt wirst mit einem Geräusch, das nach Zugunfällen auf Schienen klingt, dann bist du nicht nur gerädert, sondern auch sofort hellwach.", sagt sie weiter.

Oh je, das klingt nach einer sehr anstrengenden Zeit! Katy betont aber, trotz vorzeitigem Rausschmiss stolz auf sich zu sein: "Ich bin trotzdem weit gekommen und daher darf ich auch einfach stolz auf mich sein."

Dieses Jahr konnte Box-Manager Rainer Gottwald den Sieg an sich reißen. Seht im Video, wer die letzten Staffeln von "Promi Big Brother" gewonnen hat!