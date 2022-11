Promi Big Brother: Mit ihm hat Walentina nach der Show ein Date!

Walentina Doronina ist neben Micaela Schäfer, Jay Khan, Katy Karrenbauer und Co. in der aktuellen Staffel von "Promi Big Brother" zu sehen. Direkt zu Beginn der Show sorgte die ehemalige "Ex on the Beach"-Kandidatin mit ihrem Verhalten für Aufregung: Zu "Mitbewohner" Jeremy Fragrance war die Blondine alles andere als freundlich. So beleidigte sie ihn als "Arschloch" oder nannte ihn "hässlich". Doch als die Zwei dann alleine in ihrem Bereich waren, war ihr Zoff vergessen und Walentina und Jeremy waren plötzlich ein Herz und eine Seele.

Auch mit den anderen Bewohnern versteht sich Walentina ziemlich gut. So soll das Reality-TV-Sternchen mit einem Promi-BB-Teilnehmer bereits ein Date für nach der Show ausgemacht haben!

