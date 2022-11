Jeremy Fragrance: Eigentlich wollte er als Sänger durchstarten!

Unter dem Namen Jeremy Williams plante der gebürtige Oldenburger bereits 2011 eine große Musikkarriere. Zuerst war er Mitglied der Gruppe Part Six, die 2006 mithilfe der inzwischen eingestellten Jugendzeitschrift "Yam!" zusammengecastet wurde. Nach ihrer Auflösung 2011, versuchte Jeremy als Solokünstler durchzustarten - allerdings mit mäßigen Erfolg: Mit seiner Single "All of me" wurde der 33-Jährige leider nicht - wie erhofft - berühmt.

Anders mit seinem 2014 gegründeten YouTube-Kanal! Als YouTuber und Parfüm-Influencer gelang es Jeremy nach und nach immer bekannter zu werden. Seine Karriere als Sänger hat er nun wohl ganz und gar an den Nagel gehängt...

Seht im Video alle Gewinner von "Promi Big Brother" im Überblick.