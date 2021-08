Promi Big Brother: Schock für Daniela Büchner! Zieht Ennesto Monté ins Weltall?

Im Gespräch mit Influencerin Payton Ramolla offenbart Danni in der heutigen Folge, wie sehr sie unter der Trennung von Ennesto leidet. Ihr größte Angst ist, dass der Ballermann-Star auch ins "Promi Big Brother"-All einzieht. "Ich habe ihm von Anfang an gesagt: Wenn du hier reingehst, gehe ich raus. Sein Gequatsche kann man sich nicht anhören", erklärt Danni. "Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kann noch nicht mal seine Stimme hören. Ich möchte weder seine Stimme hören, noch dass er mir schreibt. Deswegen lenke ich mich ab." Bisher wurden ihre schlimmsten Vermutungen nicht wahr. Lässt sich nur hoffen, dass das auch so bleibt...

