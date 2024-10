Promi Big Brother: Tränen-Eklat! Elena Miras verweigert Interview - wegen Mike Heiter

Im 24-Stunden-Livestream brach sie plötzlich in Tränen aus, weil sie in den Einzelinterviews ständig nach Mike gefragt wurde. "Immer dieses Aufsticheln. Ich habe kein Problem mit dir", schluchzte sie im Gespräch mit ihrem Ex. "Du weißt, wie die Fragen sind. Ich bin nicht mal drauf eingegangen. Die wollen einfach, dass ich gegen dich schieße oder was gegen dich sage, aber ich will nicht." Mike versuchte, die Mutter seiner Tochter zu trösten. "Wir kriegen das schon hin", versprach er ihr. Wenig später machte Elena erneut ihrem Ärger Luft. "Hört auf damit! Er ist als Mike hier, ich bin als Elena hier. Seine Freundin ist hier. Habt Respekt!" Wer hätte gedacht, dass sich das Blatt so schnell wendet...

"Promi Big Brother" läuft immer montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr live in SAT.1 und im 24/7-Livestream auf Joyn.

Was waren die größten Skandale bei "Promi Big Brother"? Das erfahrt ihr hier im Video: