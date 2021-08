"Promi Big Brother"-Uwe Abel: Jetzt hat er alles zerstört!

Beim gestrigen Spiel in der Arena lief Uwe plötzlich wieder zu Höchstformen auf. Gemeinsam mit seinen Kollegen Daniela Büchner, Payton Ramolla und Danny Liedtke gab er alles, heizte zwischendurch das Publikum an und sicherte am Ende durch seine Rechenkünste den Sieg. Als Gewinn erhielten die vier jeweils einen Umschlag. Zwei Bewohner bekamen eine Nominierungs-, zwei eine Schutz-Karte. Anschließend durften sie entscheiden, ob sie diese an einen anderen Bewohner weitergeben und behalten wollen.