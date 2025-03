"Promis unter Palmen": Gewinner steht fest – wer macht das Rennen?

Es sollte mehrere Jahre dauern, bis die Skandal-Show "Promis unter Palmen" wieder den Weg ins TV findet. Seit dem 17. Januar läuft die Sendung wieder montags bei Sat.1 und steht zum Streamen bei Joyn zur Verfügung. 13 Stars treten 2025 in dem Sat.1-Format an und haben ein Ziel: die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro!

Genau wie in den vergangenen zwei Staffeln liegen auch in Staffel 3 wieder schnell die Nerven der Kandidaten blank. Es kommt zu jeder Menge Drama, Zoff und sogar Flirtereien. Doch nach jeder Folge ist für einen Teilnehmer Schluss. Die Promis selbst dürfen zwischen jeweils zwei Nominierten wählen und somit bestimmen, wer am Ende die Villa in Thailand verlassen muss.

Das Teilnehmerfeld hat sich mittlerweile gelichtet. Fünf Stars mussten die Show bereits regulär verlassen. Ein weiterer Kandidat wurde wegen seines Verhaltens von der Produktion in Folge 6 rausgeworfen. Für ihn rückte der zuvor ausgeschiedene Nikola Glumac wieder nach. Am Ende von Folge 6 sind somit noch 7 Promis übrig, die weiter auf den Sieg hoffen dürfen.