"Promis unter Palmen": Eskalation und Beleidigungen - Jetzt kracht es gewaltig

Mega-Zoff unter Palmen

In dem Trailer ist zu sehen, wie Willi Herren sich mit Elena zofft. "Du bist respektlos", ruft er ihr mit erhobener Hand entgegen. Schon vor einer Woche deutete der neue Rapper-Freund der TV-Schönheit auf Instagram an, dass es ordentlich zwischen Willi und Elena gekracht hat. Auch die Fans vermuten schon seit einiger Zeit, dass die Streithähne sich das Leben in der Show schwer machen werden.