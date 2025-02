Promis unter Palmen: Ohrfeige? Er soll aus Show fliegen!

Uiuiui, da knallt es - im wahrsten Sinne des Wortes - gewaltig! Schon von Beginn an sorgt die Sendung "Promis unter Palmen" für ordentlich Zündstoff. Nach der Begrüßung am ersten Tag zofften sich Janina Youssefian (42) und Kim Virginia Hartung (29). Schließlich musste Erstere sogar die Villa verlassen. Jetzt geht der Zoff weiter. Doch diesmal legt sich Kim mit Lotto Chico (43) an.

Doch dieser Zoff könnte heftige Folgen haben ....