"Promis unter Palmen": Prügel-Schock und Randale! Ein Insider packt aus

Ein Insider der Sendung, der sogar mit in Thailand war, packt in "Closer" aus: „Es haben sich unfassbare Szenen abgespielt. Georgina Fleur erfuhr gleich am Anfang, dass sie schwanger ist, und flog heim. Danach wurde alles noch viel schlimmer …“

Denn in dem TV-Quartier eskalierte natürlich blitzschnell die Situation: Schwere, wiederholte homophobe Beleidigungen von einem Teilnehmer („So eine Schw… gehört nicht ins TV!“) sorgten für den Rausschmiss. Currywurst-Mann Chris Töpperwien machte auch den Abflug, als er angeblich gegenüber Melanie Müller handgreiflich wurde – die hatte wohl seine Schlafmatratze aus dem Fenster geworfen, die anderen Kandidaten mussten dazwischengehen. Auch Politiker-Enkel Henrik Stoltenberg soll nach einer heftigen Rangelei vom Set geflogen sein.

Der CLOSER-Insider berichtet sogar von Pillen, die er am Set gesehen habe. Klingt wirklich nach „Prügel unter Palmen“! Medien- und PR-Profi Carsten Borgmeier ist fassungslos: „Bei solchen Reality-Shows im deutschen TV ist mittlerweile wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht. Was soll da eigentlich noch passieren? Die Reiz spirale beim Zuschauer dreht sich immer weiter nach oben, damit er weiter einschaltet.“ Das Problem: „Nach all den Reality-Shows der letzten Jahre können die TV-Sender kaum mehr neue und spannende Kandidaten finden. Gefühlt war ja jeder der unterhaltsamen Protagonisten schon mehrfach im Einsatz. Und dabei sind einige, die besonders oft eingesetzt werden, weil sie durch ihre ätzende Art ein ganzes Haus aufmischen können.“ Sieht ganz danach aus, als hätte man es bei „Promis unter Palmen“ diesmal übertrieben mit der hochexplosiven Mischung von Krawallmachern …

