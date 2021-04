Promis unter Palmen: Ungezeigte Szenen! Insider packen aus

Ein Moment ist den beiden besonders in Erinnerung geblieben. Einen Tag schlüpfte Willi in Giuilas Kleid und ließ sich von Katy schminken. "Mir als queere Person ist das unheimlich wichtig, dass ein älterer Hetero-Mann das mitmacht und Flagge zeigt. Ich hatte so wundervolle Gespräche mit Willi, als ich ihn geschminkt habe. Das war einer der schönsten Momente der Staffel." Ob wir diese Szene irgendwann doch zu Gesicht bekommen? Unklar...

