Queen Elizabeth: Bittere Klatsche! Sie kehrt ihrer Familie den Rücken

Ein Korb für die eigene Familie

"Anscheinend gibt es nur zwei Leute, mit denen Elizabeth II. regelmäßig telefoniert und offenbar hat sie ein Handy, angeblich ein Samsung mit einer Anti-Hacker-Verschlüsselung vom MI6, damit niemand sich in ihr Telefon einhacken kann", behauptet der Palast-Insider Jonathan Sacerdoti im "The Royally Us"-Podcast. So soll Lizzy nur bei ihrer Tochter Prinzessin Anne und bei John Warren, dem Leiter ihres Pferderennstalls, ans Telefon gehen.

Für ihre Enkel Prinz Harry und Prinz William scheint die Monarchin -zumindest am Telefon- keine Zeit zu haben. Auch Sohn Charles muss seine Mutter auf anderem Wege erreichen. Autsch, was für ein fieser Korb! Doch sollten die Insider-News stimmen, wird Elizabeth sicherlich ihre Gründe dafür haben...

