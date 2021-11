Prinz Harry: Bittere Tränen in England! Er verwehrt Elizabeth ihren letzten Wunsch

Große Sorge um die Queen

Der Gesundheitszustand der Königin sorgt weiter für große Beunruhigung im britischen Königreich. Überraschend zeigte sich die Queen vor einigen Wochen bei Terminen mit Gehstock. Dann sagte die Monarchin eine Reise nach Nordirland ab. Die Nacht zum 22. Oktober musste Elizabeth sogar im King-Edward-VII-Krankenhaus verbringen. Schon da sei Prinz Harry in eine Art "Panikmodus" geraten, so ein Palast-Insider. Denn Harry fühle sich schuldig, weil er sich nicht von seinem im April verstorbenen Großvater Prinz Philip verabschieden konnte und habe Angst, dass sich das bei seiner Oma wiederholen könne. „Er würde sich nie verzeihen, wenn das Gleiche bei seiner geliebten Großmutter passieren würde“, sagt der Informant.

Die Zeit rennt Harry davon

Nach dem Klinik-Aufenthalt legte Elizabeth eine Zwangs-Ruhepause ein. Auf die Reise zum Klimagipfel in Glasgow verzichtete die Queen daher. Dass die sehr pflichtbewusste Königin aber dann bei der Kranzniederlegung am "Remembrance Sunday" – ein traditioneller, wichtiger Feiertag, der an die Gefallenen der Weltkriege erinnert – nicht erschien, verstärkt die Sorge. "Ihr Rücken sei verstaucht, sie könne noch nicht mal sitzen", war die Erklärung des Hofes. Fakt ist: Sie wird immer schwächer. Ein weiterer Schock! Immerhin sagte sie in ihren fast 70 Jahren auf dem Thron noch niemals diesen Termin aus gesundheitlichen Gründen ab ...

Und während es Elizabeth in England zunehmend schlechter geht, plagen Prinz Harry in den USA Schuldgefühle. Er hätte schon längst im Flieger nach London sitzen müssen. Doch Zusammenkünfte für seine Stiftung und Meghans Ablehnung, mit den zwei Kindern nach England zu fliegen, ließen ihn seine Reisepläne verschieben. Noch kann er es schaffen, auch Töchterchen Lilibet seiner "Granny" vorzustellen. Doch die Zeit rennt dem einstigen Lieblingsenkel der Königin davon!

