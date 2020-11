Queen Elizabeth: Bittere Tränen um das Baby von Harry und Meghan!

Wie Meghan in ihrem Essay gegenüber "New York Times" berichtet, wollen sie und ihr Ehemann Harry durch das Veröffentlichen ihrer Gesichte anderen Elternpaaren Mut zu sprechen, die ähnlich schlimme Erfahrungen machen mussten. Für die royale Familie sicherlich ein Novum. Schließlich ist es bekannt, dass sich das Königshaus so gut wie nie zu privaten Themen äußert. Doch wer denkt, dass die Windsors auf die Offenheit von Meghan und Harry mit Ablehnung reagiert, liegt definitiv falsch...