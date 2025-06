Rache an den Beckhams: Meghan und Harry schlagen zurück

Während im Hause Beckham der Familien-Zoff hochkocht, luden die Sussexes den Beckham-Sohn samt Gattin zu einem Dinner in ihr Haus in Montecito ein. "Die Sussexes sind sehr daran interessiert, diese Freundschaft auszubauen", berichtet ein Insider im britischen "Mirror". "Sie glauben, zusammen könnte man sich zu einer Art ,amerikanischer Fab Four‘ entwickeln", heißt es weiter. Auch in Sachen Karriere verspricht man sich viel: "Meghan und Nicola haben bereits einige Kooperationen in Planung. Die Abneigung gegen die Beckhams verbindet alle vier. Und wenn das Ganze nach Rache riecht, umso besser!" Und was sagen Posh und Becks zu all dem? Offiziell natürlich nichts. Doch der Insider ist sich sicher: "Dieses neue Power-Bündnis ist ein Schlag ins Gesicht für David und Victoria."