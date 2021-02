Queen Elizabeth: Bittere Tränen um Prinz Philip

Erst am vergangen Wochenende tauchten Bilder von Prinz Charles auf, die ihm nach einem Besuch im King Edward VII Hospital zeigten. Der Prinz wirkte aufgelöst und mitgenommen. So trat er mit Tränen in den Augen vor die Kameras. Wie es schien, hatte ihn die Zeit bei seinem Vater Philip mehr mitgenommen, als viele vermutet hätten. Doch nicht nur Prinz Charles scheint unter der aktuellen Situation zu leiden. Auch die Queen soll in enormer Sorge um ihren Ehemann sein...