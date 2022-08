Queen Elizabeth: Große Sorge um die Monarchin

Jedes Jahr verabschiedet sich Queen Elizabeth in die Sommerpause. Die geht normalerweise von Mitte Juli bis Oktober. Dafür fährt die 96-Jährige jedes Jahr in die schottische Residenz Balmoral Castle. Der Empfang dort wird eigentlich stets öffentlich gefeiert. Doch nicht in diese Jahr.

Wie "Mirror" berichtet, gab es in diesem Jahr keine Willkommenszeremonie. Der Empfang wurde privat und in einem kleinen Rahmen gefeiert. Aber wieso?

"Der traditionelle Empfang auf Balmoral ist normalerweise im Kalender der Queen verankert und etwas, was Ihre Majestät wirklich genießt […]. Es ist eine bittere Enttäuschung, dass die Zeremonie nicht in ihrer traditionellen Form stattfinden wird", so ein Insider gegenüber "Mirror".

Warum genau dieser abgesagt wurde, ist nicht bekannt. Kein Wunder also, das das Volk in großer Sorge um die Queen ist. Sie wird schließlich auch nicht jünger.

Queen Elizabeth: 7 ganz private Geheimnisse! Im VIDEO erfahrt ihr alles: