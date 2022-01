Queen Elizabeth: Knallharter Schlussstrich! Die Familie zerbricht

Bitteres Aus für Andrew

"Mit dem Einverständnis und der Zustimmung der Queen sind die militärischen Zugehörigkeiten und königlichen Schirmherrschaften des Herzogs von York an die Königin zurückgegeben worden", verkündet der Palast am 13. Januar 2022 in einem offiziellen Statement.

Und offenbar war schon lange klar, dass es so kommen wird. "Andrews militärische Titel ruhen schon seit Monaten, seit die Klage eingereicht wurde. Damals hatte der Lieblingssohn der Queen noch geglaubt, einen Prozess anwenden zu können. Doch daraus wird nichts. Das weiß auch seine Mutter, die Queen, die ihren Lieblingssohn vor der Weltöffentlichkeit degradiert", erklärt der Adelsexperte Michael Begasse im Gespräch mit "RTL".. "Natürlich gilt auch für ihn die Unschuldsvermutung! Aber egal, wie der Prozess ausgeht, den er als Privatperson bestreitet: Andrews Ruf ist ein für allemal ruiniert!"