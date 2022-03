Queen Elizabeth II.: Große Sorge! Sie muss ihre letzte Kraft zusammennehmen

Dass ausgerechnet ein Großteil der fälligen Summe von der Königin stammt, stößt in Großbritannien vielen bitter auf. Andrews skandalöses Fehlverhalten mit Mitteln aus dem Königshaus zu bezahlen, sorgt bei etlichen Engländern für Kopfschütteln. Die Queen, die ein Privatvermögen von rund 420 Millionen Euro besitzt, zahlt also im wahrsten Sinne des Wortes einen hohen Preis für ihren in Ungnade gefallenen Sohn. Es ist ja nicht nur das Geld – sie riskiert zudem ihre Glaubwürdigkeit. Ihr ganzes Leben lang stand die Krone immer an erster Stelle. Doch nun, mit fast 96 Jahren, hört die Queen auf ihr Mutterherz – obwohl alles gegen Andrew spricht. Der Lieblingssohn ist zum Problemkind geworden. Bruder Charles (73), Neffe William (39) und der Rest der Royals wenden sich voller Ekel von ihm ab. Außer seiner Mama Elizabeth, Ex-Frau Sarah Ferguson (62) und den Töchtern Beatrice (33) und Eugenie (31) hält niemand mehr zum Skandalprinzen. Seit über 70 Jahren sitzt Elizabeth mittlerweile auf dem Thron. Die Krisen, die sie in den vielen Jahrzehnten überstehen musste, waren zahlreich. Doch dass ausgerechnet ihr liebstes Kind sie einmal dazu bringen würde, die Zukunft der Krone zu riskieren, hätte wohl niemand für möglich gehalten!