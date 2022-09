Queen Elizabeth: Sie verstarb schon viel früher

So erreichte bereits um 16:30 Uhr die Premierministern die Meldung, dass die Queen auf ihrem schottischen Landsitz verstorben ist. Im Kreise ihrer Kernfamilie soll die Königin für immer ihre Augen geschlossen haben. Premierministerin Liz Truss erklärte vor Vertretern der Presse, dass der Tod der Queen ein "Schock für die Nation" sei und nannte die Königin den "Fels, auf den das moderne Großbritannien gebaut" war. Auch Charles wendete sich noch am Abend mit einem ersten Statement zu dem Tod seiner Mutter an das Volk und nahm für immer Abschied. Wie es heißt, soll Charles noch am heutigen Tag in einer ersten Ansprache als neuer König zu den Briten sprechen.