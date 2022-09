Queen Elizabeth: So ernst ist es wirklich! Sogar Harry & Meghan sind unterwegs

Wie schlecht steht es wirklich um Queen Elizabeth II.? Eins ist klar, wenn sogar Prinz Harry und Herzogin Meghan nach England zurückkehren um der Queen beizustehen, scheint die Lage wirklich ernst zu sein. Obwohl das Verhältnis der Drei in der Vergangenheit alles andere als einfach war, scheint der Gesundheitszustand von Harrys Großmutter nun vorzugehen.

Wirklich weit haben es die Eltern von Prinz Archie und Prinzessin Lilibet ebenfalls nicht - die beiden befinden sich aktuell ohnehin in Europa, waren vor wenigen Tagen sogar noch in Deutschland. Über so viel Beistand freut sich gewiss auch Queen Elizabeth!

Prinz Harry hat schon einiges durchgemacht. Was ihr jedoch garantiert noch nicht über den Ex-Royal wusstet, erfahrt ihr hier im Video: