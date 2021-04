Queen Elizabeth: So geht es der Königin nach dem Tod von Prinz Philip

Wie durch mehrere britische Medien berichtet wird, soll die Queen die letzten Stunden mit Prinz Philip auf Schloss Windsor verbracht haben. Der Ehemann der Königin nahm seinen letzten Atemzug in seinem eigenen Bett und wusste die Königin an seiner Seite. Wie es heißt, sollen als erstes Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate sowie die anderen Kinder der Königin von dem Tod seiner Majestät erfahren haben. Bleibt zu hoffen, dass diese der Königin in dieser schwere Zeit eine gute Stütze sein können.