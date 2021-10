Queen Elizabeth: Verrücktes Geheimnis gelüftet! So hält sich die Monarchin fit

Der Terminkalender von Queen Elizabeth ist schon seit vielen Jahren prall gefüllt. Obwohl sie mittlerweile 95 Jahre alt ist, nimmt sie immer noch fleißig an Terminen teil und möchte sich noch nicht zur Ruhe setzen. Doch wie hält die Monarchin sich eigentlich so fit? In seinem Buch "Long Live the Queen: 23 Rules for Living as Britain's Longest-Living Reigning Monarch" verrät Autor Bryan Kozlowski das Geheimnis der Queen...