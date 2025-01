Rafi Rachek: Wegen Sam Dylans Dschungelprüfung – ihm platzt der Kragen!

Das Scheitern in den Prüfungen also nur für Fame und Sendezeit? Davon will Sam Dylans Freund Rafi Rachek (35), der ihn mit nach Australien begleitet hat, absolut nichts wissen. "Es war jetzt nicht irgendwie gespielt, gekünstelt oder für Sendezeit. Er hat wirklich panische Angst. Das hat mittlerweile auch jeder, glaube ich, gesehen", verteidigt er seinen Partner auf Instagram nach Tag 2 bereits vehement.

Er kritisiert hingegen die Reaktion der anderen Camper als "ein bisschen schade". "Da hätte man auf jeden Fall anders reagieren können. Die möchte ich mal gerne in so 'ner ähnlichen Prüfung sehen", schießt er weiter in Richtung Lagerfeuer.

Die neuesten Aussagen von Lilly, Maurice und Co. dürften ihm da sicher gar nicht schmecken…

RTL zeigt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ab dem 24. Januar täglich um 20.15 Uhr und im Stream auf RTL+.

Sieben Geheimnisse über Sam Dylan im Video: