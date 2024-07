Ralf Schumacher: Aus diesem Grund outete er sich!

Für den ehemaligen Rennfahrer war sein Outing trotzdem keine große Sache: "Für mich ist es kein großes Thema. Ich habe nur das getan, was ich für richtig hielt. Ich habe aber durchweg positives Echo für etwas erhalten, was für mich normal ist", verrät er. In die Zukunft blickt er jetzt ganz entspannt: "Schauen wir mal, was noch kommt. Ich werde erst mal nächste Woche nach Budapest reisen und wie immer hoch motiviert meinem Job als Experte beim Grand Prix von Ungarn für Sky nachgehen. Ich hoffe, dass meine Expertisen dabei im Mittelpunkt stehen werden."