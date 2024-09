Ralf Schumacher: Deshalb muss Étienne ohne ihn auf die Wiesn!

Um Punkt 12 Uhr war auf dem Münchner Oktoberfest heute Anstich, somit wurde die Wiesn 2024 offiziell eröffnet. Beim Oktoberfest werden jedes Jahr so einige Stars gesichtet, sowohl deutsche als auch internationale. Auch der Freund von Ralf Schumacher, Étienne Bousquet-Cassagne lässt sich bei der Eröffnung des diesjährigen Starkbierfestes blicken und postet auf seinem Instagram-Profil ein Bild in Tracht - mit Lebkuchenherz um den Hals und obligatorischem Bierkrug in der Hand. Von Ralf Schumacher fehlt jedoch jede Spur.