Ralf Schumacher nach Coming-out: Mega Überraschung! Noch ein Geheimnis gelüftet

Diese freudige Botschaft bestätigte der Ex-Profi-Rennfahrer nun auch höchstpersönlich auf Instagram und gibt zu, dass er diese Sensation eigentlich erst einmal für sich behalten wollte: "Es sollte zwar erst am Montag raus, aber wir zwei freuen uns riesig. Am Montag testen wir auf dem Nürburgring und stellen das komplette Projekt samt Auto vor", gibt er unter dem Post auf Instagram zu.

Wie das Foto verrät, handelt es sich bei dem Auto um einen "Le Mans Prototypen 3" – ein Rennwagen des "Club de l‘Ouest", welcher auch der Organisator des großen 24-Stunden-Rennen von Le Mans ist. Die sogenannte LMP-3 wird ein Gewicht von 905 Kilogramm haben und verfügt über einen einheitlichen V8-Nissan-Motor mit 455 PS.

Gemeinsam sollen Vater und Sohn das Auto am Montag offiziell präsentieren, weswegen Ralf Schumacher mit der Verkündung wohl auch bis dahin warten wollte. Die Rückmeldung seiner Fans ist jedoch jetzt schon immens. "Glückwunsch! Tolle News! Vater/Sohn Fahrerpaarung" oder "Super. Das ist echt der Wahnsinn. Wünsche euch viel Spaß beim Racen", heißt es in den Kommentaren unter dem Post auf Instagram. Andere fordern: "Zeig den Jungspunden, wo der Frosch die Locken hat." Wer am Ende das Rennen für sich entscheiden kann, bleibt abzuwarten. Eins ist jedoch klar, die Vorfreude auf diese Racing-Premiere ist allerseits riesig.

