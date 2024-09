Ralf Schumacher über Partner vor Étienne: "Natürlich habe ich das dann mal ausprobiert"

Moderatorin Frauke Ludowig (60) brachte Ralf Schumacher im RTL-Interview, das in voller Länge am Sonntag ausgestrahlt wird, nicht nur zum Schwären über seinen Partner Étienne, sondern auch ins Schwitzen. Warum? Eine Frage schien den Ex-Rennfahrer wohl aus dem Konzept zu bringen.

"Ist Étienne dein erster männlicher Partner?", will Frauke Ludowig wissen. Die Antwort des 49-Jährigen lässt auf sich warten, er muss erst einmal durchatmen und überlegen, bis er schließlich antwortet: "Also … ja, klar! Also (lacht kurz auf und fasst sich an die Nase), er ist der erste männliche Partner, der bei mir zu Hause … oder mit dem ich zusammen bin, ja. Natürlich habe ich das dann mal irgendwie ausprobiert, das ist so. Aber nein, das ist so."

Da scheint der Ex von Cora Schumacher (47) nicht zu viel über sein Liebesleben vor Étienne ausplaudern zu wollen. Darauf angesprochen, ob er sich noch an den Moment erinnern könne als er gemerkt hat, dass er auf Männer steht, lässt er jedoch durchsickern: "Nicht wirklich. Ich glaube, das ist so ein fließender Übergang." Weiter erklärt er: "Es ist mehr die Frage, wem vertraut man? Wo fühlt man sich geborgen? Wo fühlt man sich zu Hause? Und das war in unserem Fall so. Und diese Harmonie, dieses Miteinander (...) ist etwas, das ich so noch nicht kennengelernt habe." Wenn das seine Ex Cora hört ...

